Верховная рада утвердила новый состав ЦИК Украины

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, список членов которой был предложен президентом Владимиром Зеленским.

"Данные кандидатуры были заслушаны на заседании комитета. Прошу поддержать предложения президента Зеленского", - заявил на заседании Рады представитель президента в Верховной раде, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанук, представляя проект постановления о новом составе Центризбиркома.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Раду представление на новый состав ЦИК, состоящий из 17 человек. В список включены Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий. Профильный комитет Рады в четверг рассмотрел список и рекомендовал к принятию в парламенте.

Ранее Верховная рада одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии. В пользу роспуска ЦИК проголосовал 341 депутат при 300 необходимых.