Лукашенко заверил Зеленского, что никаких проблем у Украины с Белоруссией не будет

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что никаких проблем у Киева с Минском не будет. Об этом он сказал в пятницу на переговорах в Житомире.

"Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили, да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе, - цитирует Лукашенко агентство "БелТА". - Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь". По его словам, белорусы всегда будут самыми добрыми и надежными сторонниками, партнерами Украины. "И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", - заверил глава государства.

Он также пообещал, что все, о чем договорятся Киев и Минск, будет исполняться. "Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко поблагодарил Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек. "На близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям", - сказал он.

Лукашенко отметил, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов. "Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно, правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться", - подчеркнул белорусский лидер.

Зеленский: Белоруссия и Украина не имеют границ

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул добрососедские отношения между белорусским и украинским народами. "Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях, - сказал украинский лидер. - Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие, и я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи".

Зеленский начал переговоры со слов приветствия на русском языке, затем перешел на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга.

Форум регионов Белоруссии и Украины проходит 3-4 октября в Житомире с участием президентов двух стран.

Новость обновлена (12:07 мск) - добавлены заявления Зеленского