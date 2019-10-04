Reuters: число жертв беспорядков в Ираке возросло до 44

ТАСС, 4 октября. Не менее 44 человек погибли в результате продолжающихся уже несколько дней беспорядков в Ираке, еще сотни получили ранения. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах и медицинских службах страны.

Ранее поступала информация о 28 жертвах массовых волнений.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства премьера Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара "до последующего уведомления" был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны.