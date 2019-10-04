Бывший оппонент Джонсона в борьбе за пост премьера Британии объявил об уходе из политики

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Бывший участник борьбы за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Рори Стюарт объявил о том, что покинет партию и политику вообще. Об этом Стюарт, занимавший должность министра по вопросам международного развития в кабинете бывшего премьер министра Терезы Мэй, сообщил в своем Twitter.

"С грустью объявляю о том, что не буду выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах. Я также вышел из Консервативной партии", - написал он.

В начале сентября Стюарт оказался в числе депутатов (21 человек), исключенных из Консервативной партии за поддержку оппозиции при голосовании по Brexit. При этом у депутатов-изгнанников остается возможность оспорить это решение или надеяться на его отмену. Стюарт ранее заявлял, что намерен продолжить карьеру в парламенте в качестве независимого кандидата, однако позже изменил свою точку зрения.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании намечены на 5 мая 2022 года, однако мало кто сомневается, что они пройдут намного ранее этой даты. Премьер-министр Борис Джонсон выступает за организацию досрочного волеизъявления, чтобы попытаться усилить свои позиции, однако оппозиционная Лейбористская партия готова пойти на это лишь после того, как минует крайний срок, установленный для выхода страны из состава ЕС - 31 октября 2019 года.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.