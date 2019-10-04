Бывший претендент на пост премьера Британии решил побороться за кресло мэра Лондона

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Бывший претендент на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Рори Стюарт решил участвовать в выборах мэра британской столицы в качестве независимого кандидата. Об этом Стюарт, который ранее в пятницу объявил о том, что покидает партию тори и политику вообще, написал в письме, опубликованном в газете Evening Standard.

"Наши лидеры стали так плохо слышать народ", - заявил Стюарт, приведя в качестве примера постоянное выяснение политиками отношений в парламенте из-за Brexit вместо поиска "компромиссов, практических решений и позиций центризма". "Именно поэтому я принял решение выставить свою кандидатуру не от партии, но в качестве независимого кандидата", - написал Стюарт, занимавший должность министра по вопросам международного развития в кабинете бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

Выборы мэра Лондона намечены на 7 мая 2020 года. Сейчас должность градоначальника британской столицы занимает кандидат от оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан. Он был избран на этот пост в 2015 году, став первым градоначальником-мусульманином не только Лондона, но и крупного европейского города вообще.

Ранее в пятницу Стюарт написал, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах и о выходе из Консервативной партии. В начале сентября он оказался в числе депутатов (21 человек), исключенных из Консервативной партии премьер-министром Борисом Джонсоном за поддержку оппозиции при голосовании по Brexit. При этом у депутатов-изгнанников остается возможность оспорить это решение или надеяться на его отмену. Стюарт ранее заявлял, что намерен продолжить карьеру в парламенте в качестве независимого кандидата, однако позже изменил свою точку зрения.

46-летний политик родился в семье британского разведчика, а впоследствии замглавы MI-6, работал репетитором у принцев Уильяма и Гарри, имеет в своем активе опыт дипломатической службы в Индонезии накануне отставки президента Сухарто, а затем в Черногории сразу после Косовской войны, управленческую работу в оккупированном Ираке. В прошлом он совершил одиночный пеший поход через Афганистан, Иран, Непал и Индию, выпустил три книги-бестселлера, был избран в парламент и, наконец, получил портфель министра. Источники газеты The Daily Telegraph утверждают, что Стюарт, владеющий десятком языков, включая русский, какое-то время шел по стопам отца и провел 7 лет на секретной службе Ее Величества, сам же он говорит, что это не так, хотя бывший агент MI-6 и не может сказать ничего другого, иначе пойдет под суд.