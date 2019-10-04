{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Лукашенко заявил, что уверен в успешном урегулировании конфликта на Донбассе при Зеленском

Белорусский лидер считает, что настойчивость, которую проявляет президент Украины для окончания войны, увенчается успехом

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Об этом он заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с президентом Украины.

"И с востоком [Украины] будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент для окончания войны, уверен, увенчается успехом", - заявил глава государства.

"Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Лукашенко и Зеленский обсудили альтернативные варианты поставок нефти
Президент Белоруссии добавил, что обсудил с украинским коллегой очень много вопросов
Читать полностью