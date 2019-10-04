В ДНР заявили, что ВСУ за неделю выпустили по республике более 500 боеприпасов

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю 120 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю ВСУ 120 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения, выпустив по районам 22 населенных пунктов республики 2 артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 120 мин калибра 120 мм и 82 мм, 11 танковых выстрелов и 508 гранат различного типа", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что в указанный период в результате обстрела были ранены три мирных жителя в поселках Зайцево и Старомихайловка, а также на контрольно-пропускном пункте "Горловка". Кроме того, огнем украинских военнослужащих повреждены 17 жилых домостроений и объектов инфраструктуры. Также сообщается, что с момента объявления действующего перемирия - 21 июля - украинская армия нарушила его более 823 раз.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.