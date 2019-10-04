Замгенсека НАТО убеждена, что Грузия станет членом альянса

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Брюссель гордится проделанной с Грузией совместной работой, и однажды республика станет членом альянса. Такую надежду выразила замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер в пятницу после награждения президентом Грузии Саломе Зурабишвили орденом "Золотого руна" в Батуми.

"Я очень горжусь той работой, которую проделали Грузия и НАТО, особенно поддержкой страны на пути в членство в альянс. В один день Грузия станет членом НАТО, и я жду этого дня. Еще раз, большое спасибо, госпожа президент. Для меня большая честь быть в Грузии, я жду продолжения работы с вами", - сказала Готтемюллер журналистам.

Замглавы генсека НАТО в ходе выступления отметила и грузинских миротворцев, погибших при выполнении миссии в Афганистане. "В этот торжественный момент я хочу почтить память всех тех храбрых воинов, которые сложили свои головы при выполнении миссии в Афганистане. Мы поистине отдаем дань благодарности им за это", - подчеркнула она.

Готтемюллер находится в Батуми с 3 октября в рамках выездного заседания Североатлантического совета НАТО. Замгенсека НАТО уже провела переговоры с премьер-министром Георгием Гахарией, министром обороны Ираклием Гарибашвили, главой парламента Арчилом Талаквадзе, а также с главой МИД Давидом Залкалиани. Североатлантический совет НАТО уже в пятый раз проводит выездное заседание в Грузии. В рамках визита постоянные представители 29 стран - членов альянса знакомятся с тем, как в Грузии продвигаются реформы в сфере укрепления обороноспособности.

Грузия и НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на вступление в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015 и 2016 году Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, уверявший, что Грузия станет членом НАТО, но при этом отмечавший, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.