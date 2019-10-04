Дутерте назвал Россию приоритетным торгово-инвестиционным рынком для Филиппин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия является для Филиппин приоритетным торгово-инвестиционным рынком. Об этом заявил в пятницу президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая на Российско-филиппинском бизнес-форуме.

"Наши экономические отношения развиваются. Для нас Россия является приоритетным торгово-инвестиционным рынком. Я очень рад тому, что наш экономический обмен увеличивается. В прошлом году общий объем торговли составил $1,360 млрд долларов", - сказал президент.

Дутерте отметил, что товарооборот за 2018 год более чем в два раза превысил показатель 2017 года.