Вучич: визит Медведева в Белград означает расширение двустороннего сотрудничества

БЕЛГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Визит в Сербию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева означает расширение сербско-российского сотрудничества. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

"Президент Сербии Александар Вучич принял посла России Александра Боцан-Харченко, с которым разговаривал об организации визита российского премьера Дмитрия Медведева и совместном праздновании значимого юбилея - 75 лет с момента освобождения Белграда во Второй мировой войне. Президент Вучич подчеркнул, что, помимо памяти славных традиций свободы двух народов, визит Медведева означает новый шаг в расширении двустороннего сотрудничества, так как ожидается подписание новых международных документов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вучич также поблагодарил Россию за поддержку, выраженную ему в Нью-Йорке главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Затем собеседники обсудили ситуацию в регионе, выразив надежду на сохранение мира и стабильности.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, визит Медведева в Белград пройдет 19-20 октября. Торжественные мероприятия в Белграде, посвященные 75-й годовщине освобождения сербской столицы от нацистов, состоятся 20 октября. Медведев, будучи президентом РФ, посещал Белград в 2009 году, когда отмечалось 65-летие освобождения сербской столицы.