Главой ЦИК Украины избран кандидат от "Слуги народа" Олег Диденко

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидат от президентской фракции "Слуга народа" Олег Диденко избран главой нового состава Центральной избирательной комиссии Украины. Такое решение комиссия приняла в пятницу на своем первом заседании.

Олег Диденко входил в предыдущий состав Центризбиркома Украины по квоте партии "УДАР" Виталия Кличко. До избрания членом ЦИК в 2014 году Диденко занимался частной юридической практикой, был помощником нескольких депутатов Рады, в 2007 году занимал должность первого замглавы юридического департамента исполнительного комитета партии "Наша Украина", созданной в поддержку Виктора Ющенко.

В пятницу Верховная рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне внес в Раду представление на новый состав ЦИК, состоящий из 17 человек. Профильный комитет Рады в четверг рассмотрел список и рекомендовал к принятию в парламенте.

Ранее Верховная рада одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии. В пользу роспуска ЦИК проголосовал 341 депутат при 300 необходимых голосах.