CNN: Трамп обещал Си Цзиньпину, что США не будут делать заявлений о протестах в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что американская сторона воздержится от критики в связи с акциями протеста в Гонконге на время переговоров по торговле. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал CNN.

По словам двух его источников, беседа состоялась в июне. Трамп якобы обещал, что США не будут выступать с критикой в связи с демонстрациями в Гонконге, пока продолжаются консультации по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином. В публикации отмечается, что Трамп был готов пойти на это, поскольку был чрезвычайно заинтересован в успешном исходе указанных переговоров.

Телеканал также утверждает, что в июле Госдепартамент отменил запланированное ранее выступление в Вашингтоне американского дипломата на тему протестов в Гонконге. Это якобы произошло из-за обещания, которое дал Си Цзиньпину Трамп. В публикации отмечается, что стенограмма разговора содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, комментируя в эфире CNN данный материал, заявил, что не подтверждает приведенную в нем версию. "Два анонимных источника. Что это за люди?" - констатировал он. Наварро подчеркнул, что считает утверждения подобного рода легковесными. "CNN следует прекратить делать это", - добавил он.