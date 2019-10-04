СМИ: полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

ТАСС, 4 октября. Полицейские использовали слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстраций в Гонконге. Об этом сообщило в пятницу газета South China Morning Post.

По ее данным, газ был применен в нескольких районах города с целью разгона и рассредоточения митингующих. Также сообщается, что участники беспорядков атаковали полицейского при помощи бутылок с зажигательной смесью и попытались отобрать у него пистолет.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ввела запрет на ношение масок для участников протестов в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году.