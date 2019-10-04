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Кризис на Украине

Киев рассчитывает на встречу в "нормандском формате" в конце октября

Ранее Юрий Ушаков заявил, что сомневается в возможности провести саммит в октябре

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) может пройти в конце октября.

"Мы надеемся, что в конце октября будет "нормандский формат", - цитирует заявление министра, сделанное в пятницу в эфире передачи "Свобода слова", украинское агентство УНН.

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

В МИД Франции 2 октября заявили, что условия для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств сложились. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что есть условия для проведения саммита "нормандской четверки".

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеУшаков, Юрий ВикторовичПристайко, Вадим Владимирович
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