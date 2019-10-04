Полицейские заблокировали подъезды к аэропорту Мехико в ходе акции протеста

МЕХИКО, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной полиции Мексики в пятницу в очередной раз блокировали магистрали, ведущие к международному аэропорту столицы страны. В акции участвуют порядка 200 человек, которые требуют от властей выплаты компенсаций за службу.

Столичное управление гражданской безопасности выставило усиленное оцепление - в три ряда - рядом с протестующими. Сведений о столкновениях в ходе манифестации пока не поступало.

Демонстрация не повлияла на работу аэропорта по приему и отправке самолетов, но крайне осложнила ситуацию на дорогах в районе воздушной гавани. Ее администрация в своем Twitter предупредила о возникших трудностях и посоветовала учитывать их при планировании поездок.