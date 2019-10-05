Президент США отправит министра транспорта на церемонию интронизации императора Японии

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Делегацию США на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито 22 октября возглавит министр транспорта Элейн Чао. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп направит делегацию на церемонию интронизации Его Величества императора Японии 22 октября, - отмечается в сообщении. - Делегацию возглавит министр транспорта Элейн Чао".

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре этого года.