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Лидер транспортных профсоюзов Эквадора заявил о приостановке забастовки

Абель Гомес также отметил, что профсоюзы не несут ответственность за акты вандализма

ТАСС, 5 октября. Транспортные профсоюзы Эквадора приняли решение приостановить забастовки по всей стране. Об этом в пятницу заявил их лидер Абель Гомес во время пресс-конференции.

"Мы объявляем о прекращении забастовки", - сказал Гомес, чье выступление опубликовала газета El Comercio.

Глава профсоюза также отметил, что они "не несут ответственность за акты вандализма". "Мы их решительно осуждаем", - подчеркнул он.

Во вторник президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. В минувший четверг работники транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение с целью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". По данным властей, в ходе протестов было задержано не менее 350 человек.

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