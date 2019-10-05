Метро в Гонконге закрыто после беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 октября. /ТАСС/. Работа метро Гонконга остается приостановленной с вечера пятницы после произошедших на ее станциях массовых беспорядков и актов вандализма. В субботу утром не осуществляется движение поездов по всем веткам, сообщила корпорация MTR - оператор железнодорожного транспорта.

"После вспышки насилия в нескольких районах обслуживающий персонал должен позаботиться о своей безопасности, прежде чем поехать на поврежденные станции, оценить ущерб и выполнить ремонтные работы", - отметил оператор подземки.

Уточняется, что на данный момент приостановлен весь спектр транспортных услуг MTR, включая движение по линиям легкого метро и ветке аэроэкспресса. Корпорация не уточнила, когда может быть возобновлена работа метро и призвала следить за информацией в течение дня.

В свою очередь транспортный департамент правительства предупредил автомобилистов о возможных пробках, поскольку радикальные демонстранты разгромили более ста светофоров. Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, в настоящее время сильно затруднено движение на мосту Цинма в сторону аэропорта. Администрация воздушной гавани призывает пассажиров запастись достаточным временем для прибытия.

В пятницу вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали дороги, учинили акты вандализма в магазинах, правительственные объектах и в метро, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.