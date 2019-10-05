NYT: второй разведчик может направить жалобу на подход Трампа к Украине

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Еще один сотрудник американской разведки рассматривает целесообразность подать рапорт о вызвавших у него тревогу отношениях президента США Дональда Трампа с Украиной. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, у этого разведчика имеется более конкретная информация о событиях, связанных с Трампом и Украиной. Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон наводил справки у этого человека, когда изучал жалобу первого осведомителя. Его последователь в настоящий момент решает, следует ли ему оформить свою жалобу и дать показания Конгрессу.

Первоначально жалоба поступила на рассмотрение к генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону. И.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр посоветовался с министерством юстиции и сначала запретил Аткинсону передавать документ демократам в Конгрессе.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.