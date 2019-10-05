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Акции протеста в Гонконге

Некоторые банки в Гонконге приостановили работу после беспорядков

Управление денежного обращения сообщило, что поджоги серьезно нарушили работу в сфере оказания банковских услуг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 октября. /ТАСС/. Некоторые банки в Гонконге в субботу закрыли ряд своих отделений на фоне произошедших в городе очередных массовых беспорядков. Об этом сообщило Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе Китая.

"Ряд банков сегодня приостановил оказание услуг в некоторых филиалах из-за актов вандализма и нарушения транспортного сообщения", - отметило ведомство.

"Недавние акты вандализма и поджоги серьезно нарушили работу в сфере оказания банковских услуг. Мы надеемся на скорейшее восстановление общественного порядка, чтобы банки могли возобновить нормальную работу", - подчеркивается в сообщении.

В пятницу вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали дороги, совершали акты вандализма в магазинах, правительственных объектах, на станциях метро, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью.

После беспорядков в субботу в городе закрыт ряд культурных учреждений. На неопределенный срок приостановлена работа всех линий метрополитена.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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