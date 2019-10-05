Bloomberg: Трамп распорядился сократить многих сотрудников Совета нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал в конфиденциальном порядке распоряжение существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, распоряжение Трампа было доведено до сведения сотрудников СНБ на этой неделе исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и новым советником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Источники издания не едины во мнении относительно причин такого шага. Одни увязывают его с приходом О'Брайена на место Джона Болтона, другие - с громким скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Bloomberg напоминает, что Трамп проводил курс на повышение эффективности СНБ, который состоит из порядка 310 человек, главным образом бывших кадровых сотрудников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб. Автор жалобы на ряд аспектов разговора Трампа и Зеленского не известен, однако его считают американским разведчиком.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.