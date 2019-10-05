В Станице Луганской открыли временный переход

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. В Станице Луганской открыт временный переход, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали сделать к 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют", - говорится в сообщении.

В администрации президента добавили, что "на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку, ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября".

Ранее офис президента Украины сообщал, что в районе Станицы Луганской, согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Мост был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, и теперь движение транспорта по нему невозможно. В ЛНР многократно предлагали восстановить мост. В ходе состоявшейся 17 июля в Минске встречи участников контактной группы представители ЛНР и Киева договорились о порядке ремонта моста, который предусматривает одновременное проведение работ: украинская сторона будет вести их на взорванном силовиками в 2015 году пролете, ЛНР - на остальной части сооружения. Стороны также обязались в дальнейшем использовать мост исключительно в гражданских целях.