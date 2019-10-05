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СМИ: один человек погиб в результате взрыва в Джалалабаде

По данным телеканала Tolo News, еще трое получили ранения

ТАСС, 5 октября. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва в городе Джалалабад в Афганистане в субботу. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев инцидента.

Агентство Pajwok также информировало о взрыве на территории второго полицейского округа Кабула, в котором один сотрудник полиции получил ранения.

Другие подробности происшествий пока не приводятся. Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Теги
Афганистан
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