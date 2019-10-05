Глава Пентагона: атаки США на позиции талибов в Афганистане усилились по приказу Трампа

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Атаки ВС США на позиции радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане усилились по приказу американского президента Дональда Трампа после приостановки переговоров талибов с вашингтонской администрацией. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер в беседе с журналистами. Стенограмму его высказываний опубликовал в субботу Пентагон.

"Мы усилили наши атаки на "Талибан" после того, как сорвались переговоры, - подчеркнул руководитель оборонного ведомства. - Президент [Трамп] действительно хотел, чтобы мы приняли меры в ответ на чудовищные нападения, которые талибы и другие совершают по всей территории Афганистана".

Он добавил, что ВС США "существенно усилили" свои операции против радикального движения. Министр отказался приводить подробности, указав лишь, что речь идет о "воздушных и наземных" операциях. Он также подчеркнул, что ВС Афганистана принимают участие в этих операциях.

Эспер отметил, что Пентагон все еще рассматривает возможность сокращение контингента своих войск в центральноазиатской республике. "Моя цель состоит в сокращении численности войск до уровня, при котором мы сможем выполнять основную задачу", - заключил министр.

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября спецпредставитель США Залмай Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения. В пятницу агентство Рейтер сообщило, что делегация движения "Талибан" встретилась в Исламабаде с Халилзадом.