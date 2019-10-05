КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями силовых ведомств и МИД разведение войск в Донбассе. Как в субботу сообщила пресс-служба главы государства, он встретился с начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Русланом Хомчаком, главами Службы безопасности страны и МВД Иваном Бакановым и Арсеном Аваковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Участники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск", - отметили в администрации.

Президент, говорится в сообщении, подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира на востоке страны, являются приоритетными для него.

По данным пресс-службы, как ожидается, на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. "На встрече также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан", - отметили в администрации.

Соглашение о создании трех пилотных зон безопасности - в Станице Луганской, Золотом и Петровском - было достигнуто в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском оно было выполнено, однако со временем украинские войска вновь заняли эти территории. На встрече Контактной группы по урегулированию на востоке Украины 1 октября была согласована дата начала нового разведения сил - 7 октября. Стороны договорились начать отвод войск, не дожидаясь, как это было раньше, поддержания режима тишины в течение семи дней.