СМИ: сирийская вооруженная оппозиция в Идлибе объединилась для борьбы с террористами

ТАСС, 5 октября. Два крупных формирования сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб объединились в единую военную структуру для борьбы против террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Об этом сообщил в субботу телеканал Al Hadath. По его информации, отряды протурецкой коалиции "Фронт национального освобождения" (ФНО) соединились с боевиками так называемой Сирийской свободной армии (ССА), которая была создана в 2012 году.

Новая структура - Сирийская национальная армия (СНА) - будет подчиняться базирующемуся в пограничном турецком городе Газиантеп "временному правительству". Командующим СНА стал Салим Идрис, который занимает в кабинете пост "министра обороны". Ранее этот генерал, дезертировавший из рядов сирийской армии, возглавлял так называемый "Высший военный совет революции", который прекратил существование в 2013 году.

Как передал Al Hadath, слияние двух основных вооруженных формирований умеренной оппозиции произошло при содействии Турции. По сведениям телеканала, численность новой группировки может составлять до 80 тыс. боевиков.

Глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири заявил Al Hadath, что следующим шагом вооруженной оппозиции, которая опирается на поддержку Турции, станет предъявление ультиматума террористам с требованием самороспуска "Джебхат ан-Нусры", которая контролирует сейчас значительную часть провинции Идлиб.

31 августа на всей территории этой провинции был введен режим прекращения огня. Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.