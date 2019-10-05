Досрочные парламентские выборы пройдут в непризнанном Косове

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в автономном сербском крае Косово и Метохия, односторонне провозгласившем свою независимость в 2008 году. Как сообщила Центральная избирательная комиссия непризнанного образования, на 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат. В общей сложности ЦИК зарегистрировала 1 млн 938 тыс. 868 избирателей.

Выборы станут седьмыми по счету и шестыми внеочередными, поскольку за всю историю существования непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца. Самым коротким стало нахождение у власти правительства Рамуша Харадиная образца 2017 года, его кабинет не продержался и двух лет.

Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на победу имеют четыре партии - Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Все аналитики отмечают близость позиций лидеров и отсутствие четких границ между их политическими программами. "Учитывая, что речь идет об одних и тех же действующих лицах, думаю, разница между ними невелика, как и вероятность того, что произойдут некие изменения", - отмечает косовский аналитик Бехлюль Беджай. По его словам, все лидирующие политические движения в рамках предвыборной гонки оперировали обещаниями бороться с коррупцией, изменить принципы работы "правительства" и "министерств".

Согласно "конституции" Косова, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. Из 20 депутатов 10 представителей выбирают сербы, четыре места резервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два места за турками и одно место за горанцами.

Сербское меньшинство

Главной интригой предстоящих выборов является результат волеизъявления сербского меньшинства края. По результатам выборов 2017 года, просербская партия "Сербский список" получила девять из 10 возможных мест в парламенте, в результате чего экс-премьер Рамуш Харадинай вынужден был пойти на создание коалиции с сербскими депутатами ради формирования кабмина.

На этот раз против "Сербского списка" была развязана агрессивная кампания, сербский электорат партии старались "растворить", создавая подставные сербские политические движения. "С начала избирательной кампании Приштина через подкупленных сербов оказывает огромное давление на нас и наших сторонников. Приштина показала свое настоящее лицо, а международное сообщество молча смотрит на это грубейшее нарушение закона", - заявил лидер "Сербского списка" и градоначальник Косовска-Митровицы Горан Ракич.

Кроме информационного давления, сербскому населению запретили голосовать по сербским документам. Как заявила ранее глава ЦИК Косова Вальдете Дака, "голосовать в Косове можно только по косовским идентифицирующим документам", при этом она предупредила членов местных избирательных комиссий о правовой ответственности, если эта норма не будет соблюдаться. По словам аналитиков, такие действия ЦИК направлены на ограничение конституционного права выбора проживающих в крае сербов, так как многие из них отказываются оформлять документы непризнанного образования.

Чтобы снизить явку сербского меньшинства, приштинские власти запретили въезд на территорию края любым сербским официальным лицам, также пытаясь исключить их участие в агитации. При этом политики из Албании свободно передвигались по территории непризнанного образования и принимали участие в предвыборных акциях.

В связи с запретом сербские власти обратились к согражданам напрямую из Белграда. Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов поддержать "Сербский список", предупредив об опасности массовой кражи голосов на предстоящих выборах: "Я призываю сербов, расселенных людей, людей, изгнанных из своих домов, использовать свое законное право и проголосовать за "Сербский список". Я призываю сопротивляться бумагой и ручкой, выйти максимально массово и проголосовать".

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что перед предстоящими выборами сербы в Косове столкнулись с грубейшей дискриминацией. "Единственный способ победить - массовая явка. Призываю всех граждан осуществить свое конституционное право", - заявил он.

В настоящий момент в Косове и Метохии проживает 117 тыс. 808 сербов, от активности явки и волеизъявления которых будет зависеть, как будет выглядеть правительство непризнанной республики.

Выборы-2017

Предыдущие парламентские выборы прошли в непризнанном Косове 11 июня 2017 года. Тогда блок бывших полевых командиров ("Коалиция пистолетов") получил 39 мест в парламенте, второе место заняло ультраправое движение "Самоопределение" (32 мандата), на третьем месте шла умеренная "коалиция роз" с 29 мандатами. Сербская партия "Сербский список" получила девять мандатов.

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи ранее назначил досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном образовании на 6 октября 2019 года. Решение было принято в связи с самороспуском парламента непризнанного образования, произошедшим 22 августа после ухода косовского премьера Рамуша Харадиная в отставку из-за вызова в качестве подозреваемого на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений на территории края. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".