В Британии ДТП с участием жены дипломата США может спровоцировать скандал

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Смерть британского юноши в результате ДТП с участием жены американского дипломата может стать причиной дипломатического конфликта между Великобританией и США. Как сообщил в субботу британский телеканал Sky News, женщина, предположительно, из-за действий которой погиб 19-летний Гарри Данн, покинула королевство, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

По информации телеканала, американская сторона рекомендовала женщине, которой был предоставлен иммунитет, покинуть страну после ДТП. "Я позвонил послу США, чтобы выразить разочарование Соединенного Королевства в связи с этим решением, и призвал посольство его пересмотреть", - заявил телеканалу глава МИД Великобритании Доминик Рааб, пообещавший лично встретиться с родителями погибшего молодого человека.

По данным британской полиции, Данн разбился на мотоцикле, столкнувшись с автомобилем, следовавшим по полосе встречного движения. Как сообщает Sky News, за его рулем и находилась американка, которой правоохранительные органы так и не успели присвоить статус подозреваемой в деле о гибели юноши.

Сообщается, что инцидент произошел в конце августа в графстве Нортгемптоншир неподалеку от авибазы Кроутон, которую в материале телеканала называют "американской шпионской базой". На ее территории действительно расположен центр связи ВВС Соедиенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ передавались секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.