Помпео обеспокоен возможностью обострения напряженности отношений между Турцией и Кипром

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу о своей обеспокоенности в связи с риском возможного просчета, который может привести к обострению напряженности между Кипром и Турцией. Он прокомментировал ситуацию в Восточном Средиземноморье в интервью греческому государственному телевидению (EPT). Стенограмму беседы распространил Госдепартамент.

"Меня всегда беспокоит ситуация, при которой существует риск допустить ошибку или просчет любой стороной, будь то просчет Кипра или Турции, или Греции, или любой другой страны. Никто не хочет, чтобы такого рода ошибки были допущены, такого рода недоразумения, которые приведут к обострению [в отношениях между Кипром и Турцией] <...> Я всегда беспокоюсь по этому поводу", - отметил он.

Комментируя проводимые Турцией геолого-разведочные работы под охраной кораблей ВМС на кипрском шельфе, руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Мы не можем прибегать к вооруженным силам, чтобы решить эту проблему. Нам нужно найти дипломатическое решение этих экономических последствий, которое обеспечит верный путь".

Отвечая на вопрос о конкретных действиях США по урегулированию этой ситуации, госсекретарь отметил: "Мы работаем над этим. Наши дипломаты здесь [в Греции] работают [над этим], и наши дипломаты в Турции пытаются помочь жителям этого региона". "Этот вопрос также относится и к европейским странам, которые, как мы надеемся, будут участвовать в этом [процессе урегулирования], и воспримут эту угрозу, эту проблему всерьез. Для них важно последовать этому примеру, а не просто оборачиваться и просить Америку урегулировать горячие точки и очаги напряженности по всему миру", - заключил Помпео.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, турецкое буровое судно "Явуз" вновь приступит к геолого-разведывательному бурению в Восточном Средиземноморье 7 октября. Власти Республики Кипр обвинили Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе.

Турция, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район буровые суда "Фатих" и "Явуз", которые находятся под охраной военных кораблей. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.