Досрочные выборы стартовали в непризнанном Косове

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы начались в самопровозглашенном Косове. Как сообщили ТАСС в воскресенье в Центральной избирательной комиссии непризнанного образования, избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск).

"Избирательный процесс начался в 07:00, работают избирательные участки на всей территории [непризнанного образования]", - сказали в пресс-службе ЦИК. На 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат. В общей сложности ЦИК зарегистрировала 1 млн 938 тыс. 868 избирателей. Закроются избиркомы в 19 часов по местному времени (20:00 мск).

Выборы станут седьмыми по счету и шестыми внеочередными, поскольку за всю историю непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца. Самым коротким стало нахождение у власти правительства Рамуша Харадиная образца 2017 года, его кабинет не продержался и двух лет.

Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на победу имеют четыре партии - Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Согласно "конституции" Косова, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. Из 20 депутатов 10 представителей выбирают сербы, четыре места резервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два места за турками и одно место за горанцами.