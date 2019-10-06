Премьер Франции объявил о проверках в спецслужбах после атаки в префектуре

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении тщательных проверок в спецслужбах после того, как административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых коллег. Об этом стало известно из опубликованного в воскресенье интервью премьра газете Le Journal du Dimanche.

В частности, глава кабмина отметил, что прежде всего проверка будет проведена в подразделении, где работал преступник. "[Сотрудники Генеральной разведывательной инспекции] проверят, какие механизмы по выявлению радикализации сотрудников были предусмотрены [в разведуправлении префектуры] в то время, когда там работал нападавший, - пояснил он. - Как велась отчетность, были ли предусмотрены надлежащие инструменты, как и какие меры были реализованы".

Во-вторых, по словам Филиппа, проверка пройдет во всех остальных спецслужбах и спецподразделениях, которые ответственны за борьбу с терроризмом. "Я попросил провести глубокий анализ процедур обнаружения, отчетности и обработки процессов, связанных с радикализацией [сотрудников], во всех спецслужбах, участвующих в борьбе с терроризмом", - заявил Филипп, добавив, что ревизия будет "очень тщательной".

"Мне скажут, что стопроцентных гарантий добиться не удастся, и это так, однако наша обязанность заключается в том, чтобы избегать потенциальных ошибок и всегда заделывать трещины, - добавил премьер. - Для всех разведслужб обнаружение внутренних угроз является приоритетом. Ни один сигнал не должен быть проигнорирован или остаться без ответа".

Трагические события

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции c серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Самого нападавшего застрелил один из сотрудников полиции во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что "нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов".