Детский сад и четыре дома повреждены огнем украинских силовиков на окраине Донецка

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Детский сад, хозпостройки и четыре жилых дома повреждены в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в период с 11:30 до 12:25 ВСУ открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением вооружения БМП-2, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения по улице Шевченко, 18, 30, 38а, 41 и 43", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

"Огнем ВСУ также повреждено остекление окон на втором этаже детского сада № 48 "Пчелка", расположенного по улице Калинина, 5а", - говорится в сообщении. Отмечается, что жертв среди мирных граждан нет.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 149 боеприпасов.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.