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Лига арабских государств выступила за диалог властей Ирака с протестующими

Организация полностью поддерживает Багдад "во всем, что положит конец эскалации напряженности"

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) выразила в воскресенье серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Ираке. Об этом говорится в обнародованном заявлении панарабской организации.

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт выразил сожаление в связи с гибелью людей в акциях протестов в Ираке и выразил надежду, что "иракское правительство сделает все, чтобы успокоить ситуацию и немедленно начать серьезный и реальный диалог, ведущий к устранению причин для демонстрации". "Лига арабских государств полностью поддерживает Ирак во всем, что положит конец эскалации напряженности в стране и принесет мир и стабильность", - отмечается в коммюнике.

С 1 октября, когда в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, которые быстро переросли в беспорядки, в стране погибли более 100 человек. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, где только за минувшие сутки были убиты около 20 человек.

Теги
ИракГейт, Ахмед Абу, аль-
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