Явка на парламентских выборах в Португалии превысила 18%

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Явка на парламентских выборах в Португалии составила 18,83% по состоянию на 12:00 по местному времени (14:00 мск). Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренней администрации страны.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 19:00 (21:00 мск). Предварительные итоги голосования будут объявлены уже ночью.

Последние опросы общественного мнения предрекают победу Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты. Тем не менее, политическая сила рискует не получить абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать будущее правительство.

Кошта занял пост главы кабмина по итогам прошлых выборов благодаря поддержке двух других политических сил. Ожидается, что Социалистическая партия сможет получить от 97 до 107 кресел в 230-местном Собрании республики (на прошлых выборах - 86). За ней следует Социал-демократическая партия, которая рассчитывает на 79-87 мест. Левый блок может стать третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте и получить 18-24 кресла.