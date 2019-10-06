ЦИК Косова сообщил, что явка на парламентских выборах составила около 30%

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Явка на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове составила 29,24% к 15 часам по местному времени (16:00 мск). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ЦИК непризнанного образования.

"К 15 часам проголосовали 29,24% избирателей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самая высокая явка зафиксирована в городах Штрпац (42,64%) и Грачаница (34,25%). Ранее заместитель председателя просербской партии "Сербский список" Игор Симич сообщил ТАСС о "массовой явке" на выборах среди сербского населения края.

Согласно данным ЦИК, общее число сербских и албанских избирателей в Косове превышает 1,9 млн избирателей. Из них 117 808 зарегистрированы в 10 муниципалитетах с преобладанием сербского населения. Из 120 мест в парламенте самопровозглашенного Косова 100 распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. Десятерых из этих 20 депутатов выбирают сербы, четыре места зарезервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два - за турками, еще одно место - за горанцами.