В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Зайцево

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в воскресенье в течение получаса обстреливали район школы в поселке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Уже в течение получаса идет обстрел поселка Зайцево. Под огнем район школы и дачи. Применяются 82 мм и 120 мм минометы, а также АГС", - цитирует мэра Донецкое агентство новостей.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинскими силовиками выпущено семь мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм, 29 гранат из АГС, произведено девять выстрелов из БМП-2.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.