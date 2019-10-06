Президент Мали исключил возможность военного переворота в стране

ПРЕТОРИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта назвал "досужим вымыслом" разговоры об угрозе военного переворота в стране в связи с двумя крупными атаками джихадистов на армейские части. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.

В понедельник и во вторник малийская армия понесла серьезные потери в городах Боулкесси и Мондоро вблизи границы с Буркина-Фасо. Согласно предоставленной правительством информации, погибли 38 военнослужащих. Однако AFP отмечает, что потери могут превосходить официальные данные.

При этом в руки джихадистов попало большое количество оружия и снаряжения.

Президент заявил в субботу, что из этих событий правительством "будут сделаны необходимые выводы". Он также подчеркнул, что "понимает эмоции, которые испытывают молодые военные". Однако страна больше, чем когда-либо, нуждается в солидарности, а не повторении ошибок прошлого и разговорах о перевороте, заметил Кейта.

"Никакого военного переворота в Мали не будет, что бы об этом ни говорили, - цитирует агентство главу государства. - Подобный поворот событий не стоит в повестке дня, и беспокоиться по этому поводу не следует".

Вооруженные силы Мали при поддержке Франции нанесли в январе 2013 года военное поражение джихадистам, связанным с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Террористы были рассеяны и потеряли свои опорные пункты. Однако в последние месяцы террористические группы, согласно данным спецслужб, смогли консолидировать свои позиции в регионе и угрожают сейчас Мали, Буркина-Фасо и Нигеру. Во многом это происходит в связи с обострением межобщинных отношений в этих государствах из-за ухудшения экономических условий в районе Сахеля.