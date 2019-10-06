В Косове завершилось голосование на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Голосование на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове завершилось, избирательные участки закрылись в 19:00 часов по местному времени (20:00 мск). Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ЦИК непризнанного образования, явка по состоянию на 15:00 (16:00 мск) составила 29,24%.

По данным ЦИК, к 16:00 мск явка в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии составила 37,11%, что выше аналогичных данных выборов 2017 года. Явка в Приштине достигла уровня в 36,86%.

Отмечается, что высокая явка также зафиксирована в городах Штрпац (42,64%) и Грачаница (34,25%). Ранее заместитель председателя партии "Сербский список" Игор Симич сообщил ТАСС об активном участии в голосовании сербского населения края.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным накануне, самые высокие шансы на победу имеют четыре партии - Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Общее число сербских и албанских избирателей в Косове превышает 1,9 млн избирателей. Из них 117 808 зарегистрированы в 10 муниципалитетах с преобладанием сербского населения. Из 120 мест в парламенте самопровозглашенного Косова 100 распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. 10 из этих 20 депутатов выбирают сербы, четыре места зарезервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два - за турками, еще одно место - за горанцами.