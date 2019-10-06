В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах завершилось в воскресенье в Португалии. Граждане страны избирали 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и работали до 19:00 (21:00 мск). Предварительные итоги голосования будут объявлены в ближайшее время.

Последние опросы общественного мнения предрекали победу Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты. Тем не менее политическая сила рискует не получить абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать будущее правительство.

С нынешними 86 депутатами Кошта занял пост главы кабмина по итогам прошлых выборов благодаря поддержке двух других политических сил. Ожидается, что Социалистическая партия сможет получить от 97 до 107 кресел в Собрании республики. За ней следует Социал-демократическая партия, которая рассчитывает на 79-87 мест. Левый блок может стать третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте и получить 18-24 кресла.