СМИ: британская оппозиция обсудит план Джонсона по Brexit

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин проведет в понедельник встречу со своими коллегами по оппозиционным партиям, чтобы обсудить новый план по Brexit, разработанный премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом информировало агентство Press Association.

По его данным, во встрече примут участие лидер Либерально-демократической партии Великобритании Джо Суинсон, лидер Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд, лидер Партии "зеленых" Кэролин Лукас, представители независимой депутатской группы и валлийской партии "Плайд камри".

"Лейбористы продолжают возглавлять межпартийные усилия по недопущению наносящего ущерб [экономике страны] выходу из ЕС без сделки. Сегодняшняя встреча даст нам возможность внимательно изучить правительственное предложение", - приводит агентство слова Корбина.

"На межпартийной встрече будет решено, какие будущие шаги мы можем сделать вместе, чтобы добиться подотчетности со стороны правительства и гарантировать, что премьер-министр будет придерживаться закона и запросит отсрочки Brexit, если соглашение [с ЕС] не будет достигнуто к 19 октября", - добавил лидер основной оппозиционной партии Великобритании.

2 октября Джонсон направил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. Если стороны не успеют прийти к согласию в течение полутора недель, остающихся до саммита ЕС в Брюсселе 16-17 октября, выход Великобритании из сообщества может быть вновь отложен. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит об отсрочке.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.