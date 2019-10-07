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США возложили на Турцию ответственность за судьбу захваченных в регионе боевиков ИГ

В заявлении Белого дома отмечается, что европейские страны отказались забрать и предать суду своих граждан, присоединившихся к ИГ и захваченных в регионе

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Власти Турции, а не США теперь несут ответственность за дальнейшую судьбу задержанных в регионе за последние два года боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе подчеркивается, что страны Европы отказались забрать и предать суду своих граждан, присоединившихся к ИГ и захваченных в регионе. США, по словам Гришэм, тоже не намерены тратить на их содержание деньги своих налогоплательщиков. "Турция теперь будет нести ответственность за всех террористов ИГ, захваченных в регионе в течение последних двух лет в результате нанесения Соединенными Штатами поражения местному "халифату" [ИГ]", - указала пресс-секретарь Белого дома.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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