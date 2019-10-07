{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соцпартия премьера Португалии побеждает на выборах в парламент

По итогам обработки 98,98% избирательных бюллетеней, за ней следует Социал-демократическая партия

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Кошты побеждает на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в стране после обработки 98,98% избирательных бюллетеней. Об этом сообщило в понедельник министерство внутренней администрации.

Соцпартия получает 106 из 230 кресел в Собрании республики (однопалатном парламенте). За ней следует Социал-демократическая партия с 77 местами. Левому блоку достается 19 мандатов, Коалиции демократического единства -12.

Таким образом, партия Кошты не получает абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что по итогам выборов социалистам придется попытаться получить поддержку другой политической силы, чтобы добиться переизбрания Кошты на пост премьера.

Теги
Португалия
Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким
Уровень этой угрозы является "крайне высоким", уточнил Кристоф Кастанер
Читать полностью