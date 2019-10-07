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Президент Грузии: новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Саломе Зурабишвили при этом отметила важность переговоров для решения грузино-российской проблематики

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Новые переговоры между Тбилиси и Москвой после встречи глав МИД двух стран в Нью-Йорке пока не запланированы. Об этом в понедельник заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на итоговой пресс-конференции с находящимся с официальным визитом в Тбилиси президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"У нас ничего не запланировано. Это была одна встреча [глав МИД Грузии и РФ], которая может привести в какой-то форме к деэскалации ситуации. Посмотрим, будут ли последующие этапы, но у нас пока ничего такого не запланировано", - сказала Зурабишвили.

Глава грузинского государства также отметила важность переговоров для решения грузино-российской проблематики и призвала западных партнеров к содействию в этом. "Во время своего выступления в ООН я сказала, что, когда страна, как Грузия, для решения конфликтной ситуации и проблемы оккупации в одностороннем порядке отказалась от использования силы, остается только один путь - это дипломатия. На пути дипломатии мы просим наших партнеров, в том числе Германию, Францию, Америку, чтобы они никогда не забывали о Грузии", - добавила она.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 26 сентября встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера и замглавы МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-ВальтерЗурабишвили, Саломе
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