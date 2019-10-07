Эксперт отметил необходимость диалога Киева с Донбассом для реализации минских соглашений

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минские соглашения требуют обязательного согласования всех вопросов с представителями республик Донбасса, без этого не удастся добиться устойчивого мира. Такое мнение высказал в интервью ТАСС близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Отвечая на вопрос, что необходимо в нынешних условиях, он подчеркнул: "Диалог между Киевом и Донбассом". "Пока его не будет - результат будет неясен, - уверен он. - Это не прихоть. В минских соглашениях прямо указано, что все вопросы нужно согласовывать с представителями Донбасса".

Чеснаков указал также на обязательность выполнения минских соглашений. "Постоянные члены Совета Безопасности ООН США и Великобритания проголосовали за резолюцию № 2202 от 17 февраля 2015 года, которой был одобрен Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Зеленский и его команда должны понять, что это решение ООН", - отметил эксперт.

Он также высказал мнение, что сейчас у президента Украины есть возможность добиться урегулирования конфликта. "У Зеленского есть шанс реализовать минские соглашения и добиться устойчивого мира, - считает Чеснаков. - У него сейчас сильный мандат от граждан. Националисты не так сильны, как некоторые их хотят представить".

"Да и не так сильно сейчас давление со стороны США, - продолжил он. - Президент Трамп прямо посылает Зеленского решать вопросы с Путиным: "Надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением". Тем самым он показывает, что не становится на сторону ястребов в украинском вопросе".