Президент Австрии поручил Курцу сформировать новое правительство

ВЕНА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделил лидера консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца мандатом на формирование нового правительства республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Церемония состоялась в понедельник в администрации главы государства во дворце Хофбург в Вене.

Курц получил право начать переговоры по вопросу образования нового кабинета министров, потому что его партия победила на выборах и получила большую часть депутатских мандатов. Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества, 25 декабря. Курцу предстоят длительные и сложные переговоры с представителями четырех партий, также прошедших в парламент. Переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжит исполнять обязанности до создания нового кабинета министров.

Варианты кабинета

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции. Ни одной партии еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета. Как заявлял Курц, он намерен вести переговоры со всеми партиями, прошедшими в парламент.

Наиболее вероятными вариантами эксперты называют коалицию с "Зелеными" или же воссоздание правительства с правой Австрийской партией свободы (АПС). Однако тандем с "Зелеными" может столкнуться с трудностями из-за противоречий с АНП по вопросу миграционной политики. Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС австрийский политолог, профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт, после длительных переговоров возможным исходом может стать новая коалиция АНП и АПС. Правда, руководство АПС было разочаровано итогами выборов и не уверено в участии в новом правительстве.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии прошли 29 сентября. АНП победила с 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заняла второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). На третьем месте - АПС с 16,2% голосов (31 мандат). Далее разместились "Зеленые" с 13,9% голосов (26 мандатов), либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов - на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть 4%-ный барьер для попадания в парламент. Федеральная избирательная комиссия утвердит итоги выборов 16 октября.