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Ирак примет участие в качестве наблюдателя во встрече в астанинском формате

Об этом сообщил глава МИД страны Мухаммед Али аль-Хаким по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Ирак считает важным астанинский формат переговоров по Сирии и будет участвовать в следующей встрече по сирийскому урегулированию в качестве наблюдателя. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Предметно обсудили ситуацию в Сирии, подтвердили важность обеспечения территориальной целостности этого государства, возвращения Сирии в ЛАГ, подчеркнули важность астанинского формата, - сказал аль-Хаким. - С нетерпением ждем следующей встречи в этом формате, чтобы принять в ней участие в качестве наблюдателей".

2 августа спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что очередная встреча в астанинском формате на высоком уровне намечена на октябрь.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

Лавров в понедельник прибыл с визитом в Багдад, где проведет встречи с руководством страны. Предыдущие визиты Лаврова в Ирак состоялись в 2011 и 2014 годах. Его иракский коллега аль-Хаким был в Москве в январе 2019 года.

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Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанИракТурцияРоссия
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