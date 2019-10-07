Сирийские курды не обращались к США с просьбой о защите от Турции

ТАСС, 7 октября. Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) не обращались к возглавляемой США международной коалиции с просьбой о защите от турецкой армии. Об этом заявил в понедельник представитель СДС Мустафа Бали в интервью телеканалу Al Mayadeen .

"Мы не просили коалицию защищать нас от турецких атак", - подчеркнул Бали. Он добавил, что отход американских военных с их позиций у турецкой границы на севере Сирии поставит курдов в ситуацию "прямого столкновения" с противником. Он вновь напомнил, что курды намерены защищаться от турецких сил "любыми способами".

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Между тем последнее заявление турецкого руководства свидетельствует о наличии разногласий с США по проекту буферной зоны, в связи с чем Турция не исключает вероятности проведения военной операции на севере Сирии своими силами.

В понедельник неназванный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что США не намерены защищать курдов от турецких сил и эвакуировали два наблюдательных поста у населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере Сирии.