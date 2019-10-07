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Кризис в Сирии
Обновлено 

Reuters: Турция дождется отвода военных США перед началом операции в Сирии

По данным агентства, в Анкаре считают, что отвод американских военных может продлиться около недели

ТАСС, 7 октября. Турция намерена дождаться вывода американских сил из зоны на северо-востоке Сирии, где Анкара собирается проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники.

Согласно им, в Анкаре ожидают, что отвод американских военных может продлиться около недели. В связи с этим Турция, "скорее всего", дождется окончания этого процесса, " чтобы избежать инцидентов", отмечают источники.

Ранее Reuters сообщал, что США эвакуировали два наблюдательных поста у населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере Сирии. Информацию о начале отвода американских подразделений в понедельник также подтвердил президент Турции.

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