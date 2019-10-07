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Кризис на Украине

Зеленский поручил упростить порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Поручение было отдано кабмину Украины

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении процедуры пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по <...> проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - говорится в тексте указа.

В нем также указывается на необходимость обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Северодонецк - Новоайдар.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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