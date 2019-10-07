В Варшаве призвали Вашингтон и Пхеньян к возобновлению диалога

ТАСС, 7 октября. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что США и КНДР должны продолжить диалог, несмотря на провал переговоров на рабочем уровне на прошлой неделе. Об этом он сказал в понедельник в интервью агентству Yonhap.

"Я считаю, что диалог должен продолжаться, поскольку для решения проблемы не менее важен сам процесс поиска, особенно когда проблема сложна и требует большего обсуждения", - отметил Чапутович.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США, в свою очередь, не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, прибывший в Сеул на конференцию по кибербезопасности, выразил поддержку участию КНДР в переговорном процессе. При этом он отметил "положительную роль санкций" против КНДР. "Санкции имеют положительное значение, так как они демонстрируют решимость международного сообщества и серьезность его намерений", - пояснил глава польского МИД.

Как отметил министр, Республика Корея занимает первое место по объему иностранных инвестиций в экономику Польши.